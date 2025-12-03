Presuntamente se reunieron personas para sacarme del Gobierno: Angie Rodríguez

La saliente directora del Dapre, Angie Rodríguez denunció ser víctima de intimidación y de una campaña orquestada para lograr su salida del Gobierno. A través de un video, aseguró que 5 hombres ingresaron a su vivienda en el barrio Los Molinos en Bogotá y que duraron más de una hora en su casa, en búsqueda de información personal.

“No se llevaron ningún objeto, salvo una bolsa azul con objetos personales que podrían ser mal utilizados a través de más montajes de los que he sido víctima”, señaló.

Aseguró que esta información ya está en poder de la SIJIN y de la Fiscalía General de la Nación.

“Se presume que estaban en la búsqueda de documentos que estarían relacionados con mis funciones, en los cargos que he tenido o he sido designada por el presidente de la República Gustavo Petro, entre ellos la gerencia del Fondo de Adaptación”.

Según Angie Rodríguez, estos hechos estarían relacionados con personas que buscan dañar el trabajo realizado junto al presidente Petro, por lo que pidió investigar el delito de concierto para delinquir en su contra.

“Tengo el conocimiento de que presuntamente se reunieron personas para sacarme de la presidencia de la República”.

Rodríguez también pidió al director de la Policía y al ministro de Defensa mantener su esquema de seguridad para ella y su familia intacto y dijo que enviará a su hijo fuera del país por temas de seguridad.

Noticia en desarrollo.