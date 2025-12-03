Angie Rodríguez sale del Dapre: el presidente Petro le pidió la renuncia

Angie Rodríguez, una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro, dejará su cargo como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, el cual ocupaba desde febrero pasado.

Fuentes de la Casa de Nariño le confirmaron a La W que fue el mismo jefe de Estado quien le pidió la renuncia a Rodríguez, tras diferencias que habrían tenido alrededor de nombramientos en el Gobierno.

La saliente directora llegó al Dapre como ficha del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y se convirtió en una mujer clave para Petro. Lo acompañaba en los viajes oficiales, orientaba los consejos de ministros y poco a poco fue tomando visibilidad en el Ejecutivo, por lo cual su relevo fue sorpresiva.