“Se debe preservar la integridad del Congreso”: demandantes piden sacar a David Racero de la Cámara

Este miércoles 3 de diciembre se llevó a cabo la audiencia de pérdida de investidura en el proceso que busca que se declare la “muerte política” del representante David Racero por cuenta del escándalo por supuestamente poner a trabajar a un miembro de su UTL como cajero de un supermercado de su propiedad.

Los tres grupos de demandantes pidieron al Consejo de Estado que declare la pérdida de investidura de David Racero, al considerar que se acreditó que el representante a la Cámara utilizó indebidamente fondos del Estado determinando que un miembro de su UTL se desempeñara como cajero del Fruver.

De acuerdo con los accionantes entre ellos el abogado Samuel Ortiz, Racero conocía de la ilicitud de su actuación porque recibía reportes -como aparece en varios chats- del volumen de ventas del supermercado y sabía por su formación que no podía utilizar empleados públicos para su beneficio particular y comercial.

Para otro demandante, Yoad Becerra, Racero debe ser apartado del cargo para preservar el Congreso de la República.

“Se advierte con claridad que la sanción de pérdida de investidura resulta indispensable para preservar la integridad ética del Congreso de la República, la moralidad administrativa y la confianza legítima de la ciudadanía en el respeto estricto del orden constitucional“, dijo el demandante Becerra.

Según los demandantes, la conducta desplegada por el representante David Racero configura una “aceptación tácita” de las actividades ajenas que estaba realizando el miembro de la UTL.

“Al evaluar las pruebas que exige este juicio, se advierte que la sanción de pérdida de investidura se encuentra acreditada”, agregaron en su intervención que se extendió por treinta minutos.