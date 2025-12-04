Enviaron a prisión a supuesto “carcelero” de Miguel Ayala durante su secuestro

Enviaron a la cárcel a supuesto “carcelero” de Miguel Ayala durante su secuestro. Fotos: suministradas.

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías envió a la cárcel a Neider Gómez Castrillón, quien, según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, habría sido el “carcelero” del cantante Miguel Ayala Galeano (hijo del también cantante Giovanny Ayala) y de su mánager, Nicolás Pantoja, durante su secuestro.

¿Qué hizo Neider Gómez Castrillón?

Gómez Castrillón se habría encargado de vigilar a las víctimas en una construcción artesanal ubicada en la vereda Chorritos, en La Sierra (Cauca).

También se estableció que desde ese lugar se tomó la foto en la que las víctimas permanecían descalzas, encadenadas y envueltas en una cobija, y con la que fueron extorsionados los familiares, pues les exigieron 5.000 millones de pesos por su liberación.

Durante el operativo de rescate, fue capturado en flagrancia Gómez Castrillón. En el allanamiento fueron incautadas dos pistolas, dos proveedores, 29 cartuchos calibre 9 mm, una cadena, dos candados y dos pavas de tela camuflada.

Por estos hechos, un fiscal Gaula, adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, le imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Sin embargo, el supuesto “carcelero” se declaró inocente y no aceptó los cargos.

La Fiscalía también logró establecer que la red delictiva que estaría al servicio de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc perpetró el secuestro.

