Lotería del Valle del Cauca: resultados del 3 de diciembre de 2025

Lotería del Valle e imagen de referencia. Fotos: Lotería del Valle / Getty Images

La Lotería del Valle se juega todos los miércoles a las 10:30 de la noche, mismo día de la Lotería de Manizales y la Lotería del Meta. Es importante destacar que, si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil.

Puede ver esta lotería en transmisión en vivo por el YouTube Live o por Facebook Live en la cuenta oficial.

Resultados Lotería del Valle HOY 3 de diciembre de 2025

Este 3 de diciembre de 2025 se jugó la Lotería del Valle por un premio mayor de 9.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es: xxxx de la serie xxx.

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería del Valle aquí:

¿Cómo jugar la Lotería del Valle? Paso a paso para comprarla en línea

Para comercializar la Lotería de Valle se cuenta con una red de distribuidores localizados en casi todos los departamentos del país.

Para jugar, necesita al menos $5.000 para adquirir una de las tres fracciones disponibles. Si prefiere el billete completo, lo puede comprar por $15.000. Recuerde que para jugar debe tener 4 números y una serie de 3 números.

También puede comprarlo en línea siguiendo los pasos a continuación:

Ingrese a la página de la lotería.

Eligiendo una de las modalidades, entre ellas Lottired, LotiColombia y LotiVé.

Regístrese si aún no tiene cuenta o ingrese con sus credenciales.

Seleccione la de su interés con la opción ‘Jugar ahora’.

Acá tendrá dos alternativas de juego: Al azar , es decir que se elegirán números sistemáticamente o escogiendo sus números de la suerte.

, es decir que se elegirán números sistemáticamente o de la suerte. Deberá elegir la cantidad de fracciones, su número y listo. Realizar el pago a través de PSE o un PagaTodo y esperar el resultado millonario.

¿Cuáles son los premios de la Lotería del Valle?

Las personas que deseen participar en la Lotería del Valle tendrán posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno, sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.

Premio Mayor: 6.000′000.000 pesos.

6.000′000.000 pesos. Premio Seco de 240′000.000 pesos.

240′000.000 pesos. Premio Seco de 120′000.000 pesos.

120′000.000 pesos. Premio Seco de 30’000.000 pesos.

30’000.000 pesos. Premio Seco de 15’000.000 pesos.

15’000.000 pesos. Premio Seco de 12’000.000 pesos.

¿Qué premios puede ganar por aproximación de número?

Última Premio Mayor: 36.145 pesos.

36.145 pesos. Dos primeras del Mayor: 722.892 pesos.

722.892 pesos. Dos últimas del Mayor: 722.892 pesos.

722.892 pesos. Tres primeras cifras del Mayor: 7’228.916 pesos.

7’228.916 pesos. Dos primeras y última del Mayor: 7’228.916 pesos.

7’228.916 pesos. Tres últimas cifras del Mayor: 7’228.916 pesos.

Las personas podrán conocer el valor de los premios por medio del simulador de premios haciendo clic AQUÍ, allí podrá verificar el valor del premio antes y después del porcentaje de la retención de la fuente que corresponde al 20 %, esto se aplica a premios mayores a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT).

Escuche W Radio en vivo: