Partido de Asfura pidió “prudencia” a Nasralla tras denunciar “cambio de datos” en Honduras

María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial (vicepresidenta) de Honduras por el Partido Nacional, del aspirante a la Presidencia Nasry Asfura, quien recuperó la ventaja en los resultados de las elecciones, pidió este jueves “prudencia” a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, tras la denuncia de un “cambio de datos” en el conteo de votos preliminares.

“Estimado, esta no es su primera contienda electoral. Por respeto al pueblo que salió a votar, le pido prudencia”, escribió Mejía en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

Mejía señaló que entre el martes y el miércoles se incorporaron al sistema los resultados de los departamentos donde Nasralla había obtenido ventaja y aseguró que, pese a ello, su partido no salió “a descalificar el proceso ni a sembrar dudas”.

Nasralla denunció horas antes un “cambio de datos” en el conteo de votos preliminares durante la madrugada, cuando -según indicó- “se apagó la pantalla” del portal de resultados.

En su cuenta de X afirmó que “los 1.081.000 votos de Salvador Nasralla se los pusieron a Asfura y los 1.073.000 votos que tenía Asfura se los pusieron a Nasralla” y pidió investigar a la empresa responsable del portal de resultados preliminares.

En el reñido escrutinio, con el 84,86 % de las actas escrutadas, Asfura, para quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el voto, suma 1.088.047 votos (40,07%) hasta las 11:30 hora de Honduras, lo que le da una ligera ventaja sobre Nasralla, que registra 1.077.970 sufragios (39,70%).

Este resultado marca un cambio, pues hasta el miércoles Nasralla había mantenido una ventaja de hasta 20.000 votos.

La candidata a vicepresidenta invitó a Nasralla a presentar actas o información adicional si considera que existe alguna inconsistencia, y subrayó que lo procedente ahora es “transparencia, calma y respeto a la voluntad expresada en las urnas”, en un momento en que el escrutinio enfrenta presión política y demandas de mayor claridad en la divulgación de resultados.

