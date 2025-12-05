Avanza la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y alcantarillado para Santa Marta/ viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

Santa Marta

La viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Rut Quevedo, entregó detalles relacionados con el proyecto de acueducto y alcantarillado sanitario para la ciudad, esto en el marco de la Mesa Interinstitucional de la Estrategia Santa Marta 500 años, en la que se presentaron avances del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado sanitario y pluvial del distrito.

Durante su intervención, destacó la relevancia de mantener informados no solo a los líderes sociales, sino también a los periodistas y medios de comunicación locales sobre los avances de esta iniciativa para la ciudad.

“El gobierno nacional tiene en este momento en el plan de choque una inversión de $ 900 veintinueve mil millones de los cuales el aporte de la nación son de $582 mil millones, una rehabilitación de la estación de bombeo norte de aguas residuales donde hay una inversión de 31 mil millones de pesos 100% aportes de la nación”, precisó la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Rut Quevedo.

El Plan Maestro busca no solo mejorar la calidad de vida de los habitantes, sino también sentar las bases para un manejo sostenible de los recursos hídricos, fortaleciendo el desarrollo social y ambiental de Santa Marta.