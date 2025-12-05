Moscú y el Cairo coordinaron conferencia ministerial del Foro Rusia-África de Egipto

Los ministros de Exteriores de Rusia y Egipto, Serguéi Lavrov y Badr Abdelaty, respectivamente, sostuvieron este 5 de diciembre, una conversación telefónica para coordinar los detalles de la conferencia ministerial del Foro Rusia-África que se celebrará los próximos 19 y 20 de noviembre en el Cairo.

Según informó la diplomacia rusa en su portal oficial, los ministros centraron la conversación “en los preparativos para la segunda conferencia ministerial del Foro de Asociación Rusia-África”.

Las partes intercambiaron opiniones sobre la situación en el Oriente Medio, incluyendo la Franja de Gaza y otros territorios palestinos, así como el Líbano y Siria.

A petición de Abdelaty, su homólogo ruso compartió “las valoraciones de los últimos sucesos en torno a la crisis ucraniana”, señaló Exteriores.

“Además, los ministros debatieron detalladamente temas actuales de la cooperación bilateral, al subrayar la importancia de mantener la coordinación estrecha para fortalecer la interacción comercial y económica entre Rusia y Egipto”, zanjó la diplomacia rusa.

Según Moscú, la llamada telefónica se llevó a cabo a solicitud de El Cairo.

La anterior Conferencia ministerial de la asociación Rusia-Africa fue celebrada en noviembre de 2024 en el balneario ruso de Sochi como parte de los esfuerzos de Moscú para restablecer sus viejos lazos soviéticos con los países africanos y restablecer su influencia en el continente, donde se presenta como alternativa a las antiguas potencias coloniales occidentales.

Rusia y Egipto mantienen buenas relaciones diplomáticas y de cooperación: el pasado 19 de noviembre el presidente ruso, Vladímir Putin, participó por vídeoconferencia junto a su homólogo egipcio, Abdelfatah Sisí, en la ceremonia de instalación de un reactor nuclear de la central de Dabaa.

La planta, a unos 300 kilómetros al noroeste de El Cairo, en la que trabajan 17.000 empleados, en su mayoría egipcios, tendrá capacidad de producir en una primera fase 4.800 megavatios, y según las autoridades de ambos países “no tendrá ningún tipo emisiones”.

