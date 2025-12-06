¿Cómo gestionar el dinero durante diciembre? Experta dio detalles

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La ejecutiva de Wells Fargo y top en el Wall Street, Diana Velasco, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar, desde su experiencia financiera, sobre los problemas económicos que viven muchos a raíz de los gastos de diciembre.

Lo que recomienda la experta es entender qué “el dinero es una herramienta” y que para tener disciplina en el tema hay que armar un presupuesto y un ahorro de emergencia para los próximos tres a seis meses.

Acerca de las tarjetas de crédito, explicó que estas pueden ser aliadas si se usan con una estrategia como lo puede ser aprovechar incentivos.

Sobre las inversiones, la mujer destacó que ya no son opcionales, pues el interés compuesto es la única forma de cerrar la brecha de riqueza y que “crece más rápido entre más tiempo esté invertido el dinero”.

Velasco también añadió que no se trata solo de evitar los gastos impulsivos que se suelen dar en temporada, sino que también hay que educarse y buscar asesoría profesional para entender los riesgos. “Así como uno necesita un doctor, necesita un asesor financiero”, dijo.

Le puede interesar: Economía colombiana en el tercer trimestre del año creció y se ubicó en 3,6%

También explicó que existen productos que protegen el capital incluso en caídas de mercado y que invertir en sectores que uno mismo consume puede generar utilidades a largo plazo: “El tiempo es tu mayor activo, entre más rápido empieces a invertir, más rápido crece tu dinero”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí:

Play/Pause ¿Cómo gestionar el dinero para diciembre? Experta dio detalles 09:39 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: