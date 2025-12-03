¿Qué tan sólida está la economía colombiana en la actualidad?

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI; Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercadeo de Bancolombia en 'Visión 2026'

En el evento ‘Visión 2026: Tendencias Colombia’, se vivió el panel 'Economía 2026, ¿cómo crecer en medio de una crisis fiscal?‘, liderado por Alejandro Santos, director de contenidos de Prisa Media, quien estuvo con Bruce Mac Master, presidente de la ANDI y Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercadeo de Bancolombia.

Durante el debate, Bruce Mac Master analizó el panorama económico del país, donde señaló que “tenemos un nivel de incertidumbre altísimo” que se ha venido deteriorando a causa de “una caída en la inversión (...) que no solo afecta las variables de construcción, infraestructura, entre otros, sino también afecta el futuro”, es decir, la competitividad y la exportación.

Asimismo, aseguró que “las tasas de interés que está pagando Colombia son absurdas”.

¿La economía de Colombia es realmente sólida?

En medio de su intervención, Laura Clavijo sugirió que “las variables de crecimiento actuales sí denotan en lo macroeconómico una economía resiliente, una economía que se expandió el 3.6 % en el tercer trimestre de este año”. Igualmente, añadió que se estima un crecimiento del 3 % para el 2026.

Ahora bien, en cuanto a los retos que enfrenta el país actualmente está en materia de inversión, inflación y convergencia monetaria; asimismo, “vemos un efecto de la indexación de varios rubros a la canasta básica”.

