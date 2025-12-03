Los desafíos de Colombia ante las nuevas dinámicas de la guerra: Expertos analizan

Durante la jornada de ‘Visión 2026: Tendencias Colombia’ desarrollada en el Country Club de Bogotá, se llevó a cabo el panel ‘¿Cómo debe prepararse el Estado para enfrentar las nuevas dinámicas de la guerra?’, donde participaron Eduardo Pizarro, académico e investigador; Elizabeth Dickinson, investigadora senior International Crisis Group y; Leonardo González, director de Indepaz, quienes dialogaron acerca de los retos que tiene el Gobierno Nacional para retomar el control de los territorios más vulnerados del país.

La conversación arrancó con la visión de Elizabeth Dickinson, quien señaló que: “debemos retomar control de territorio, no lo digo en términos de fuerza pública, sino en términos económicos, políticos y judiciales”, esto con el propósito de empezar a construir confianza entre el Estado y las comunidades para que dejen “de depender de los grupos armados”.

Por su parte, el académico e investigador Eduardo Pizarro, fue enfático al mencionar que existe un debilitamiento de las fuerzas militares, pues de acuerdo con lo mencionado, el 40 % de la capacidad aérea está en tierra, “dando superioridad estratégica a los grupos criminales”, quienes actualmente usan drones con explosivos para atentar contra la población civil y militares.

¿Cuáles son las nuevas dinámicas de la guerra en Colombia?

A lo largo del panel, los expertos señalaron los distintos retos y dinámicas de la guerra en el país. Por ejemplo, Elizabeth Dickinson, investigadora senior en International Crisis Group, mencionó que actualmente existen varios cambios estratégicos por parte de los grupos criminales, quienes buscan llegar al poder para obtener beneficios propios a través de contratos públicos.

A su vez, Leonardo González, aseguró que el reclutamiento a niños, niñas y adolescentes, se está llevando a cabo por medio de redes sociales como TikTok e Instagram, donde los grupos armados les hablan a los jóvenes con un lenguaje cercano que les genera confianza.

Por su parte, Eduardo Pizarro, aseguró actualmente hay un inadecuado despliegue territorial, así como una ausencia de coordinación interinstitucional que evita un correcto desempeño de las fuerzas militares. Esto alineado con la poca financiación que se ejecuta desde el Ministerio de Defensa para la compra de nuevos equipos.

“Los gastos de funcionamiento de las fuerzas militares están yendo en detrimento de los gastos operacionales y de los gastos en inversión en equipos. El 79 % del gasto del Ministerio de Defensa son gastos de funcionamiento y solamente queda el 21 % para la compra de equipos y para planes operativos”, enfatizó.

Reviva aquí el panel: