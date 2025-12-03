“El gran reto es que el Gobierno sea capaz de sentar a la diversidad política”: Alejandro Santos

En medio del ‘Visión 2026’, el director de Contenidos de Prisa Media, Alejandro Santos Rubino, ofreció una visión franca y profunda sobre el futuro de Colombia de cara a las elecciones presidenciales de 2026, teniendo en cuenta su larga trayectoria.

Santos Rubino considera que el panorama electoral se presenta sumamente complejo, caracterizado por una “profunda polarización política”, un deterioro del orden público debido a la presencia de grupos armados en los territorios, y una ola de “escándalos de corrupción a diestra y siniestra”.

“Este proceso de elecciones 2026 nos va a poner a prueba, va a poner a prueba a las instituciones de nuestro país, nuestra madurez política, el sentido de nuestros valores democráticos”, afirmó.

A pesar de este escenario lleno de obstáculos, el directivo transmitió una convicción de “gran solidez” en el país, teniendo en cuenta las conversaciones que desde su ejercicio periodístico tiene con diferentes sectores, líderes e instituciones comprometidas con la democracia del país.

“Liderazgos en el que vale la pena resaltar a la Registraduría, que cuando uno ve que es la tercera entidad de mayor reconocimiento, de mayor imagen favorable (68%) después del ejército y la iglesia católica, es un sentido de orgullo”, mencionó.

También subrayó el compromiso de la Procuraduría con iniciativas como el programa ‘Paz Electoral’, junto al papel crucial de la Contraloría y la Defensoría. Sin dejar de lado, el papel que cumple la “sociedad civil y las alianzas que se crean para tener la democracia, como el de Prisa Media”.

Las amenazas que gravitan sobre el proceso democrático del país

Santos no desconoce que hay incertidumbre y angustia, pero resaltó la importancia de cuidar la democracia de las múltiples amenazas que la rodean como “los violentos, la desinformación, corrupción y de una cantidad de circunstancias nuevas”, destacando la situación del vecino país y el lamentable magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

El gran reto, según Alejandro Santos para 2026

El mayor desafío que enfrenta Colombia en 2026, según Alejandro Santos Rubino, es “empezar a entender lo que significa construir consensos”. El país debe enfocarse en definir el modelo de país y el proyecto nacional con el que la mayoría de los ciudadanos pueda identificarse.

“Se trata de descubrir si la democracia es realmente la forma de resolverle a la gente los problemas y sus prioridades, por eso está en crisis porque eso no está pasando, ese es el tema y debemos de entenderlo, es nuestra gran responsabilidad”, agregó.

En medio de un proceso dialéctico, antagónico, polarizante y estigmatizante, el objetivo final para el país es “cómo lograr sentarnos para ver a dónde vamos”.

El reto fundamental para el próximo gobierno, según Santos Rubino es “si es capaz de sentar en la mesa esa diversidad política”.

