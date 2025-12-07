El jefe del Ejército dijo que la línea amarilla en Gaza es una nueva “frontera defensiva”

El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, aseguró este domingo que la conocida como línea amarilla, el punto al que se han replegado las tropas israelíes dentro de Gaza como parte del acuerdo del alto el fuego, “es una nueva línea fronteriza que sirve como línea defensiva para nuestras comunidades y como línea de actividad operativa”.

“No permitiremos que Hamás se restablezca. Tenemos control operativo sobre extensas zonas de la Franja de Gaza y permaneceremos en esas líneas de defensa”, subrayó Zamir tras visitar el norte de la Franja.

Además, indicó que sus tropas “tienen libertad de operación” con el objetivo de “eliminar y frustrar amenazas”.

“No toleraremos amenazas contra nuestras tropas y responderemos a cualquier intento. Tenemos libertad de operación, tanto aquí en el Comando Sur como en todos los ámbitos”, agregó.

Las tropas israelíes controlan actualmente más del 50 por ciento del territorio palestino después de que el pasado octubre, tras la entrada en vigor de la tregua, se replegaran de algunas de sus posiciones en cumplimiento del acuerdo de “paz” impulsado por Estados Unidos.

El texto, firmado por Israel y Hamás, contempla que tras este primer repliegue las tropas israelíes en una segunda fase tienen que retirarse totalmente de la Franja de Gaza.

Los principales organismos de derechos humanos ven poco probable que Israel retire de Gaza todas sus tropas, teniendo en cuenta que el Gobierno de Benjamín Netanyahu siempre se ha opuesto a ello argumentando que es la única manera que tiene de garantizar la seguridad de la comunidades fronterizas con el enclave.

