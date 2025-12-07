Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Tiene ganada la izquierda las elecciones?. Foto: W Radio.

En 2022, la historia política de Colombia dio un giro: por primera vez, la izquierda ganó la presidencia con Gustavo Petro.

Faltan seis meses para las elecciones presidenciales y la izquierda mantiene una alta intención de voto. ¿La gestión del presidente Petro le sirve a la izquierda para su campaña o, por el contrario, le juega en contra?

