Mis preguntas con Roberto PomboMis preguntas con Roberto Pombo

Actualidad

Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Tiene ganada la izquierda las elecciones?

En el capítulo 169 de Mis Preguntas, Roberto Pombo se pregunta: ¿La gestión del presidente Petro le sirve a la izquierda para su campaña o, por el contrario, le juega en contra?

¿Tiene ganada la izquierda las elecciones?

¿Tiene ganada la izquierda las elecciones?

00:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Tiene ganada la izquierda las elecciones?. Foto: W Radio.

En 2022, la historia política de Colombia dio un giro: por primera vez, la izquierda ganó la presidencia con Gustavo Petro.

Faltan seis meses para las elecciones presidenciales y la izquierda mantiene una alta intención de voto. ¿La gestión del presidente Petro le sirve a la izquierda para su campaña o, por el contrario, le juega en contra?

¿Tiene ganada la izquierda las elecciones?

00:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche Mis Preguntas, con Roberto Pombo en todas las plataformas de audio AQUÍ.

Este programa fue posible gracias a Cafam, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad