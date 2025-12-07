Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Tiene ganada la izquierda las elecciones?
En el capítulo 169 de Mis Preguntas, Roberto Pombo se pregunta: ¿La gestión del presidente Petro le sirve a la izquierda para su campaña o, por el contrario, le juega en contra?
¿Tiene ganada la izquierda las elecciones?
00:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Tiene ganada la izquierda las elecciones?. Foto: W Radio.
En 2022, la historia política de Colombia dio un giro: por primera vez, la izquierda ganó la presidencia con Gustavo Petro.
Faltan seis meses para las elecciones presidenciales y la izquierda mantiene una alta intención de voto. ¿La gestión del presidente Petro le sirve a la izquierda para su campaña o, por el contrario, le juega en contra?
¿Tiene ganada la izquierda las elecciones?
00:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche Mis Preguntas, con Roberto Pombo en todas las plataformas de audio AQUÍ.
Este programa fue posible gracias a Cafam, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles