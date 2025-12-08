Netanyahu se reunirá con Trump en Estados Unidos el 29 de diciembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. FOTO: Jim Lo Scalzo/EPA/Bloomberg vía Getty Images

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunirá en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, el próximo 29 de diciembre, informó este lunes la oficina del mandatario israelí.

Netanyahu ya comunicó la semana pasada que Trump le había invitado a la Casa Blanca para avanzar en la segunda fase del alto el fuego implementado en la Franja de Gaza el pasado 10 de octubre, aunque sobre el terreno Israel sigue incumpliéndolo y se han contabilizado ya aproximadamente 370 muertes de gazatíes desde entonces.

En esta segunda fase está previsto que se aborde el desarme del grupo islamista palestino Hamás, la puesta en marcha de un gobierno tecnócrata de transición para la Franja, la llegada de una fuerza internacional de estabilización y el hipotético repliegue de Israel -que controla ahora más de un 50 % de Gaza-, entre otros puntos.

La última conversación entre Netanyahu y Trump que se ha hecho pública fue justamente la mencionada, hace una semana, por vía telefónica y minutos después de que el presidente estadounidense publicara en sus redes que Israel debía apostar por un “diálogo firme y de verdad” con Siria.

Unas declaraciones que llegaron tras una escaramuza israelí a apenas 40 kilómetros de Damasco y que dejaron 13 muertos del lado palestino, pero que no parecen empañar la relación entre ambos mandatarios.

Le puede interesar: Netanyahu: la segunda fase de la tregua es inminente e implica el desarme de Hamás

De hecho, hace casi un mes, el propio Trump solicitó formalmente al presidente israelí, Isaac Herzog, el indulto de Netanyahu, juzgado por corrupción con tres causas abiertas en su contra.

Escuche W Radio en vivo aquí: