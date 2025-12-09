Álvaro Leyva se declaró inocente y no aceptó los cargos por el caso de la licitación de pasaportes

El exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, se declaró inocente y no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por las presuntas irregularidades que rodearon el proceso licitatorio para la contratación de la fabricación de los pasaportes en Colombia.

¿Qué dijo Álvaro Leyva?

“No señora, no acepto ninguno de los cargos y quiero que sea muy clara la manifestación, que quede absolutamente clara. Y reitero, no acepto ninguno de los cargos, absolutamente no ”, afirmó Leyva Durán, quien compareció de manera virtual a la diligencia que se realizó ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Desde Madrid (España), Leyva Durán aseguró que no cometió el delito de prevaricato por acción en la modalidad de autor que la fiscal séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Sandra Portilla, le imputó, esto por las fallas en la licitación de los pasaportes.

Fiscalía narró las presuntas fallas

Ante el Tribunal Superior de Bogotá, la delegada de la Fiscalía narró las presuntas fallas en las que habría incurrido Leyva Durán desde su cargo en medio de este proceso de contratación pública.

“Álvaro Leyva actuó de manera caprichosa, tozuda y arbitr aria”, señaló la fiscal que adelantó la imputación de cargos contra el excanciller.

En su exposición señaló: “Con este acto administrativo, doctor Leyva, usted vulneró por igual el numeral octavo del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, toda vez que actuó a su propio arbitrio, con desviación y abuso de poder. Poder que a usted se le había conferido en razón del cargo y de las funciones del ministro de Relaciones Exteriores”, dijo.

“Ese abuso del cargo, esa desviación de poder ocurrió al reasumir la dirección de este proceso de licitación pública 001-2023 con la única finalidad de no acceder a la adjudicación del contrato al único proponente habilitado, especialmente porque la función de dirigir los procesos contractuales del Ministerio de Relaciones Exteriores y su rol rotatorio, así como la de suscribir los actos contractuales que se derivaron de estos, se encontraba en cabeza de su secretario general, quien ya le había advertido cómo y de qué forma se encontraba adelantado el proceso licitatorio”, afirmó la fiscal en medio de la audiencia.

También dijo la fiscal que “usted, de manera arbitraria, desconoció que sí existía un proponente adecuado con las condiciones para la adjudicación del proceso de contratación”, aseguró la fiscal.

La fiscal le imputó el delito de prevaricato por acción, como autor, en concurso homogéneo, por actuar contrario a la ley emitiendo varias resoluciones que la violaron.

Según la investigación de la Fiscalía, Leyva Durán “sería el responsable de proferir varios actos administrativos contrarios a derecho en el contexto del proceso de licitación pública cuyo objeto fue ‘suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte; así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica’”.

