En el Magdalena ocho listas se disputan una curul a la Cámara

Se conocen los nombres de los candidatos por el Magdalena al cierre de inscripciones para las elecciones legislativas de 2026. Según la información entregada por la Registraduría en total 51 candidatos integran ocho listas a la Cámara por la circunscripción del Magdalena, además de tres listas CITREP y dos listas correspondientes a la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes.

Centro Democrático

La lista es encabezada por Chadan Rosado Taylor, Felipe Peña Pardo, Anita del Carmen Romo Villota, Jorge Bojato Ballena e Isis Margarita Navarro Cera.

Pacto Histórico

La lista a la Cámara compuesta por: José Felipe Hernández, Naylea Barros, Efraín Mojica, Vilbrun Tovar Peña y Yamilet Charris.

Partido Liberal

El liberalismo inscribió una nómina encabezada por Kelyn Johana González Duarte, seguida de Marly Esther Molina Álvarez. Completan la lista Pablo José Acuña Herrera, Ingrid Johana Aguirre Juvinao y Jorge Eliécer Serrano Casalins.

Partido Conservador

El conservatismo presentó una lista integrada por Franklin Lozano de la Ossa, Saray Lorena Gámez Bolaño, Francisco Gutiérrez Blanco, Zoila Luna Montenegro y Elíseo Barraza Barrios.

Coalición Fuerza Ciudadana

Keny David de León Barcinilla, Lissett María Fernández Escalante, Gerardo Alberto Vitola Vides, Rosmary Eduarda Peña Campo y Juan José Venecia Toloza.

Circunscripción Especial Afrodescendiente

Luci Pilar Calderón González y Luz del Rosario Peña Ospino.

Coalición Suma (Partido de la U, MIRA, Nuevo Liberalismo, Alianza Verde)

Hernando Guida – Partido de la U

Lenis Molina Mendoza – Nuevo Liberalismo

Yolinda Gonzales Trespalacios – MIRA

Katherine Guerrero Pardo – Partido de la U

José Galo Campo – Alianza Verde

Coalición Demócrata Amplia por la Paz

Elizabeth Sabina Molina Campo, Jhon Marlon Almarales Berdugo, Flavia Kalina Marriaga Oliveros, Miguel Ignacio Martínez Olano y Mario Rafael Sanjuanelo Durán.