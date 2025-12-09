Tres quemados con pólvora durante la noche de velitas en Santa Marta

Santa Marta

Durante la celebración del día de las velitas la Secretaría de Salud del Distrito reportó que tres personas resultaron lesionadas por el uso de pólvora. Uno de ellos fue dado de alta luego de estabilizarle y las otras dos personas están bajo supervisión de personal especializado.

“Los reportes de la Red de Vigilancia en Salud Pública confirman que, aunque persisten incidentes relacionados con la manipulación de pólvora, la comunidad ha mostrado avances significativos en la reducción de riesgos asociados al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, dijo el secretario de Salud, Jorge Lastra.

Finalmente, las autoridades mantienen activa la vigilancia epidemiológica y los centros de salud permanecen en alerta preventiva, garantizando la atención ante cualquier eventualidad. Asimismo, se intensificarán las acciones educativas y comunitarias.