Colombia ganó demanda por la operación del dominio .CO y no pagará más de $100 mil millones

Colombia ganó una multimillonaria demanda y se salvó de pagar más de $ 100 mil millones, por cuenta de la operación y adjudicación de internet de Colombia . CO. Los magistrados del Consejo de Estado resolvieron el litigio judicial al fallar a favor de la Nación.

Mediante una sentencia de segunda instancia, el Consejo de Estado rechazó de manera definitiva las pretensiones que la sociedad Central Comercializadora de Internet S.A.S. interpuso contra el Gobierno Nacional a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

Los demandantes solicitaban más de 109.560 millones de pesos, no obstante el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia negó dicha petición.

Además, los magistrados confirmaron la condena en costas al demandante (sociedad Central Comercializadora de Internet S.A.S.) por un monto superior a los 2.360 millones de pesos, lo que evitó un detrimento patrimonial.

También se les negó la solicitud de declarar la nulidad de la resolución 649 de 2020 y el contrato para la operación del dominio .Co.

“El Consejo de Estado concluyó que el proceso de adjudicación se adelantó conforme a la ley, al pliego de condiciones y bajo los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad, descartando la existencia de irregularidades en la evaluación de las propuestas o en la decisión de adjudicación”, detalló la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que se encargó de representar a la Nación en este litigio judicial.

“Este fallo es una victoria jurídica para el Estado colombiano. No solo ratifica que se actuó conforme a la ley en un proceso contractual estratégico para la economía digital, sino que además protege directamente el patrimonio público y fortalece la confianza en la contratación estatal”, señaló el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino Cortés.