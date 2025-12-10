Detectan conexiones eléctricas ilegales en el centro y sector de San Andresito en Santa Marta/ Air-e

Santa Marta

En un operativo técnico, la empresa de energía Air-e Intervenida, detectó 40 suministros informales conectados ilegalmente en el centro de Santa Marta, 20 de ellos en el reconocido sector comercial de San Andresito.

La diligencia, ejecutada por personal técnico especializado con el acompañamiento de las autoridades, se concentró en las carreras 4 y 5 entre las calles 13 y 14, donde se retiraron conexiones instaladas de manera ilegal y antitécnica en la infraestructura eléctrica.

Según la información suministrada las conexiones correspondían a negocios que no presentan ningún registro como usuarios en su sistema comercial y estaban evadiendo el pago del consumo de energía mediante instalaciones improvisadas y sin autorización.