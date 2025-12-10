Navidad segura en Santa Marta: 1.400 policías estarán presente durante la celebración de fin de año/ Mesan.

Santa Marta

La Policía Nacional en Santa Marta, con un dispositivo de 1.400 uniformados realizó el lanzamiento del plan ‘Una Navidad Con Propósito’, esto con el objetivo de garantizar la seguridad de propios y visitantes en el marco de la celebración de fin de año.

Según la información de las autoridades, la Seccional de Tránsito y Transporte interviene las cuatro áreas de prevención vial, ubicadas en Palermo, Tasajera, Ye de Ciénaga y Neguanje, mediante campañas pedagógicas, controles diferenciales, acciones de sensibilización.

Asimismo, el grupo de Policía Comunitaria lidera campañas contra el uso inadecuado de la pólvora, mediante visitas barriales sensibilizarán sobre los peligros de su manipulación.

“Hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso, estar cerca de la comunidad, proteger desde la inclusión y acompañar desde lo humano, construyendo entornos donde la seguridad también abrace, escuche y comprenda”, dijo el coronel Jaime Ríos Puerto, comandante Policía Metropolitana de Santa Marta.