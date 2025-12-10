Hallan caleta con armas de fuego en zona rural de Montería: una persona fue capturada. Foto: prensa Policía.

Montería

En menos de ocho días, las autoridades hallaron una nueva caleta con armas de fuego en el departamento de Córdoba. Esta vez en el Kilómetro 15, zona rural de Montería, donde una persona habría sido capturada en flagrancia.

De acuerdo con lo informado por el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, en la zona delinque la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo.

“La intervención se desarrolló en una finca ubicada en zona rural de Montería, donde los investigadores, tras información recolectada en campo, identificaron la existencia de una posible caleta. Durante la inspección del predio, se pudieron localizar camuflados enterrados y elementos como un revólver marca Rossi calibre 38, 09 cartuchos calibre 38, 01 pistola calibre 9 milímetros, 01 proveedor para pistola, 05 cartuchos 9 milímetros, 09 cartuchos calibre 40 y un proveedor de fusil”, detalló el uniformado.

Según las investigaciones, las armas incautadas serían utilizadas para actividades criminales como hurtos y homicidios en esta sección del país.

“Este resultado refleja la efectividad del trabajo articulado entre las instituciones y el compromiso permanente de impedir que las organizaciones criminales afecten el patrimonio y la vida de los ciudadanos”, precisó el coronel Ruiz.

La persona capturada y el material incautado fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente.

Cabe recordar que, el pasado 5 de diciembre el Ejército reportó la incautación de abundante material de guerra en una zona enmontada del municipio de Chimá, Córdoba, que también pertenecería a la subestructura Javier Yepes Cantero.