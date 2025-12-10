Israel mató al menos a 379 gazatíes en los dos primeros meses de tregua, según Sanidad

El Ejército de Israel ha matado en los dos primeros meses de alto el fuego en la Franja de Gaza al menos a 379 palestinos y ha causado heridas a otros 992, según el último recuento publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad gazatí.

El último balance, que cuenta los fallecidos hasta el día anterior, llega cuando este miércoles se cumplen dos meses de la entrada en vigor del alto el fuego en el devastado enclave palestino impulsado por el “acuerdo de paz” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que se sumaron Israel y Hamás.

Así, la cifra total de gazatíes asesinados desde octubre de 2023, cuando Israel comenzó su invasión en Gaza tras los ataques de Hamás, asciende ya a 70.369, la mayoría mujeres y niños, mientras que la de heridos llega a 171.069, muchos con lesiones de por vida y amputaciones.

Durante estos dos meses, además, Israel han estado demoliendo prácticamente a diario edificios y viviendas, especialmente en las zonas que quedan dentro de la conocida como linea amarilla, el punto al que se han replegado las tropas israelíes dentro de la Franja de Gaza, como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, y al que los civiles gazatíes tienen prohibido ir.

En este sentido, medios palestinos informaron de que el Ejército detonó explosivos para destruir edificios residenciales durante la mañana de este miércoles en ciudad de Gaza.

Los mismos medios denunciaron también que esta mañana tanques y excavadoras militares israelíes avanzaron repentinamente hacia la ciudad de Bani Suheila, al este de Jan Younis (sur de la Franja), donde han bombardeado una escuela que albergaba a familias desplazadas.

Las tropas israelíes todavía controlan más del 50 % del territorio gazatí, si bien en el acuerdo de alto el fuego firmado por Israel y Hamás en octubre se recoge su retirada total en la segunda fase, todavía pendiente de negociar a través de los mediadores.

