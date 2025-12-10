Juventus vs. Pafos EN VIVO🔴: siga el minuto a minuto del partido de Champions League

Weston McKennie y David Luiz con la Juventus y el Pafos por la UEFA Champions League. FOTOS: Getty Images

Este miércoles 10 de diciembre, culmina la sexta fecha de la Fase Liga de la UEFA Champions League, donde la Juventus de Turín recibe al Pafos chipriota de David Luiz en busca de un nuevo triunfo en el torneo europeo.

El equipo ‘bianconero’ viene de caer 1-2 ante el Napoli por Serie A y con seis puntos, iguala con el Pafos, estando ambos ubicados en los puestos 23° y 24° de la tabla respectivamente, al borde la eliminación.

Entretanto, el Pafos buscará continuar con sus sensaciones positivas tras ganar al Villarreal en casa por 1-0 y empatar 2-2 con el Mónaco en condición de visitante, sumando, de momento, tres encuentros sin perder en la competición.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido: