Medellín apuesta por experiencias turísticas seguras, legales y sostenibles

Convertida en uno de los destinos más atractivos de América Latina, Medellín sigue floreciendo como esa ciudad que preserva su encanto, seguridad y autenticidad cultural, entregando siempre una experiencia memorable para el visitante. Sin embargo, para que continúe el crecimiento turístico en la capital antioqueña, entidades como la Fundación Greater Medellin Convention & Visitors Bureau se encargan de promover principios de responsabilidad y control tanto para el turista como para el residente.

Es así como, la Fundación por medio de su gestión, impulsa el turismo responsable como un compromiso fundamentado en el control, es decir, a través de una supervisión estricta del impacto de la actividad turística en el medioambiente, la infraestructura urbana y el tejido social. De esta manera, trabajan junto con las autoridades locales, gremios y la comunidad para asegurar:

Control de la oferta ilegal: combatir activamente la informalidad y la ilegalidad en el alojamiento y los servicios turísticos, garantizando la calidad, seguridad y el cumplimiento de las normativas vigentes.

Regulación del impacto social: monitorear y gestionar los efectos del turismo en los costos de vida, la convivencia en los barrios y la preservación de los espacios públicos.

Sostenibilidad ambiental: implementar medidas controladas para reducir la huella de carbono, gestionar adecuadamente los residuos y proteger nuestros recursos naturales y parques.

Asimismo, para que la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ continúe creciendo activamente, la Fundación Greater Medellin Convention & Visitors Bureau extiende una invitación a operadores, guías y turistas para que elijan siempre servicios certificados y, a su vez, demuestren un profundo respeto por las normas, la cultura y la gente de Medellín, pues esto contribuye con el futuro sostenible de la capital antioqueña.