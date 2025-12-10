“Palestina caminará siempre de la mano de España”: Mahmoud Abbas a Pedro Sánchez

El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, participó en una comparecencia para medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, España, junto a su homólogo español, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

En la rueda de prensa, Sánchez reiteró su intención de crear una coalición internacional para que exista más reconocimiento de Palestina.

Además, durante la declaración, que duró alrededor de 25 minutos y en la que no hubo espacio para preguntas de los periodistas, el mandatario español manifestó que “el acuerdo al alto al fuego no puede ser de cartón piedra”.

Abbas, por su parte, agradeció el espaldarazo del Gobierno español y subrayó la importancia de la ejecución completa del plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además, se expresó a favor de la solución de dos estados para resolver el conflicto palestino-israelí, basado en las fronteras anteriores a la guerra de los Seis Días de 1967. Según él, si esta propuesta se desarrolla en el marco de la legalidad internacional, sería una manera de conseguir un Estado palestino viable con un territorio continuo y soberanía.

Antes de este evento, Abbas estuvo reunido con el rey Felipe VI, en la que fue su segunda visita desde que España reconociese oficialmente a Palestina como estado en mayo de 2024.

