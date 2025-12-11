A la cárcel hombre señalado de causar la muerte de una menor de tres años en Fundación, Magdalena
Los hechos ocurrieron el pasado 27 de agosto, donde también resultaron heridas otras dos personas.
Magdalena
Un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Irvin José González Adán, alias ‘Coco’, presuntamente implicado en el asesinato de una niña de tres años en el municipio de Fundación el pasado 27 de agosto.
Según la información de las autoridades, esta persona sería uno de los presuntos autores del ataque que acabó con la vida de la menor, y dejó heridos a una adolescente y a un hombre de 21 años.
Un fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) presentó al procesado ante un juez con función de control de garantías e imputó los delitos de homicidio agravado con tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Hechos por lo que esta persona no aceptó los cargos.