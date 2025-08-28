Una niña muerta y dos personas más heridas durante atentando en Fundación, Magdalena

Magdalena

Un atentado criminal se registró en el municipio de Fundación, Magdalena dejando como resultado una menor de tres años muerta, mientras que su tía, una adolescente de 17 años y el compañero sentimental de esta resultaron gravemente heridos.

El hecho se produjo al interior de una vivienda de esta municipalidad, donde hombres armados llegaron hasta el lugar y sin mediar palabra dispararon de manera indiscriminada. Según las primeras hipótesis el hecho iba dirigido hacia el tío de la menor; sin embargo, las balas alcanzaron hacia las otras dos personas dejando el saldo anteriormente mencionado.

Sobre el hecho la Policía del Magdalena, señaló a alias ‘Coco’ como presunto responsable del crimen e indicó que las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas producto de disputas entre organizaciones criminales que operan en la zona.

Las autoridades lideran un Consejo Extraordinario de Seguridad, con el fin de determinar las acciones a implementar y el monto de la recompensa establecida para dar con los responsables.