Defensa Civil rechazó crimen de voluntario en medio de un hurto en el Atlántico

El hecho se registró en el municipio de Galapa.

Fuerte rechazo generó el crimen de Jesús María Hernández Romero, un voluntario de la Defensa Civil que fue asesinado en medio de un hurto en el municipio de Galapa, en el departamento del Atlántico.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana, cuando el ciudadano fue abordado por dos delincuentes al salir de un cajero.

Los sujetos buscaron despojarlo del dinero en efectivo que había retirado, por lo que lo hirieron utilizando un objeto cortopunzante.

Según la información que se ha conocido, la víctima fue atacada con un destornillador en el pecho, lo que ocasionó su deceso.

El hombre de 48 años habría retirado una suma cercana a los $40 mil pesos del cajero automático.

Además de rechazar lo sucedido, desde la Defensa Civil lamentaron la situación y lo recordaron como un voluntario siempre dispuesto, con vocación al servicio.

Hernández Romero estuvo 18 años al servicio del organismo, atendiendo emergencias en el Caribe colombiano.

