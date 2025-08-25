Murió Juan B. Fernández Renowitzky, exdirector de El Heraldo de Barranquilla

Barranquilla

A sus 99 años falleció el exdiretor del periódico El Heraldo de Barranquilla y Director Consejero del medio, Juan B. Fernández Renowitzky.

Fernández se destacó como defensor de la región Caribe y por su lucha por un territorio autónomo.

Fue un destacado miembro del Partido Liberal y, durante su trayectoria en el periódico local, promovió la modernización del mismo.

Juan B. Fernández Renowitzky egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y estudió Humanidades en la Universidad La Sorbona de París, Francia.

También se desempeñó como Ministro de Minas y Petróleo, y de Comunicaciones, así como embajador en Chile en 1973.

En la Rama Judicial, se destacó como Juez del Circuito y Municipal, así como Magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla.

Posteriormente, ocupó el cargo de rector de la Universidad del Atlántico y fue Alcalde de Barranquilla entre 1963 y 1965.

En 1994, recibió el Gran Premio a la Vida y Obra otorgado por el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.

Ante la noticia, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano manifestó su solidaridad y lamentó su fallecimiento.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Juan B. Fernández Renowitzky, hombre Caribe, liberal y defensor de la gente. Durante años luchó por una región autónoma y promovió la modernización del diario El Heraldo. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos”, dijo Verano.