Investigan crimen de comerciante en el centro de Barranquilla

Barranquilla

Las autoridades investigan el crimen de un comerciante de frutas y verduras en el centro de Barranquilla que fue víctima de un ataque armado, la madrugada de este miércoles 27 de agosto.

El hecho violento se registró en inmediaciones de la calle 10 con carrera 41b en el mercado de la ciudad.

Según lo que se ha conocido, la víctima se encontraba en vía pública cuando fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Sin mediar palabra, los delincuentes lo atacaron en varias ocasiones con un arma de fuego, y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

Aunque la víctima fue trasladada a un centro de salud, se confirmó su deceso por a gravedad de las heridas.

El ciudadano fue identificado como Ramón García Quintero de 71 años.

Por lo pronto, se descartó que el hecho esté relacionado con extorsiones.

Entre las primeras hipótesis del caso, se evalúa que el mismo esté relacionado con estupefacientes.