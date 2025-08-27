Cerca de 1.400 cartas de indemnización reciben las víctimas del conflicto en Magdalena

Magdalena

En el municipio de Aracataca, tierra natal de Gabriel García Márquez, se llevó a cabo la entrega de 1.400 cartas de indemnización a víctimas del conflicto armado.

El director general de la entidad, Adith Romero Polanco, ha liderado la entrega de más de 25.000 cartas de indemnización a 20.000 víctimas, con recursos superiores a $292.000 millones de pesos, alcanzando el 87% de la meta anual en tiempo récord.

Entregas de cartas en Colombia:

Antioquia recibió 4.487 cartas por más de $53.000 millones; Nariño, 2.025 cartas con una inversión de $29.000 millones; Cauca, 2.769 cartas por $26.643 millones; Valle del Cauca, 1.715 cartas por $22.199 millones; y Córdoba, 1.210 cartas que sumaron $13.144 millones. En Bolívar fueron 1.819 cartas por $19.273 millones y en Norte de Santander 1.135 cartas por $12.764 millones, mientras que departamentos como Sucre, Cesar, Meta y La Guajira también reportan inversiones en reparación.

Asimis mo, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada también han recibido indemnizaciones y acompañamiento institucional. En el Chocó fueron 753 cartas por $9.970 millones, en el Meta 657 cartas por $7.764 millones, y en el mismo Magdalena ya se habían entregado 891 cartas y $9.041 millones antes de esta nueva jornada masiva en Aracataca.