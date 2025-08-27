Comerciantes del mercado público de Santa Marta denuncian rebosamiento de aguas residuales

Santa Marta

Comerciantes del mercado público de Santa Marta manifestaron su preocupación ante el rebosamiento de aguas residuales, esto luego de las lluvias que se han presentado en la capital del Magdalena, que han ocasionado un colapso en las redes.

Según los afectados la situación ha ocasionado perdidas millonarias por lo que desde el gremio de comerciantes hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto.

“Como gremio que representa a los comerciantes hicimos una solicitud frente a una situación que se viene presentando en el mercado público. Hacemos un llamado al Essmar especialmente para que solucionen esta problemática de rebosamiento de agua residuales y reducir los riesgos sanitarios que se están generando en el sector”, dijo la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Comerciantes de Santa Marta, Rosadelia Rueda.

Se conoció por parte de la Esmmar que lo ocurrido es debido al colapso del colector de alcantarillado, ocasionado por una sobrecarga en el sistema debido las fuertes lluvias prestadas en los últimos días.

Le puede interesar:

Gobierno Nacional ya tiene licencia para construir viaductos en la vía Ciénaga – Barranquilla

Por lo anterior, se implementarán maniobras para evacuar las aguas residuales. Por otro lado, se avanza en los estudios y diseños para la reposición de 60 metros lineales del colector de 33 pulgadas lo cual será la solución a esta problemática.