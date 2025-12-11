Confirman Vacancia Judicial 2025-2026: Inicia el 20 de diciembre, ¿hasta cuándo irá?

En Colombia, la vacancia judicial es el periodo durante el cual la mayoría de los juzgados, tribunales y altas cortes entran en vacaciones colectivas por cuenta de las fiestas de fin de año.

Durante este tiempo, únicamente prestan sus servicios las siguientes entidades:

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

Consejo Superior de la Judicatura y consejos seccionales

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y direcciones seccionales

Juzgados penales municipales y juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad

Fiscalía General de la Nación

Instituto Nacional de Medicina Legal

Es preciso recordar que, a partir de la entrada en vigor de la Ley 2430/24, los juzgados que hacen parte del régimen de vacaciones individuales serán los penales municipales y los de ejecución de penas y medidas de seguridad.

Lo anterior significa que son quienes deben atender en época de vacaciones colectivas de los demás juzgados no solo la carga de sus propios asuntos ordinarios, sino todas las acciones de tutela y habeas corpus que se presenten en el periodo de la vacancia.

¿Hasta cuándo va la vacancia judicial en diciembre de 2025?

El pasado 4 de diciembre, el Consejo Superior de la Judicatura emitió la circular PCSJC25-40 en la que ordenó el bloqueo de cuentas de correo electrónico institucionales desde el 20 de diciembre del 2025 a las 00:00 horas hasta el 10 de enero del 2026 a las 23:59 horas.

Este hecho significa que la vacancia judicial arranca el 20 de diciembre de 2025 y va hasta el 13 de enero del 2026, día en que reinician labores.

