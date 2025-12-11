Gobierno responde a críticas por borrador de decreto que pondría en jaque a plataformas como Airbnb

Luego de que varios gremios alertaron sobre un proyecto de decreto del Ministerio de Comercio que pone requisitos más exigentes para obtener el Registro Nacional de Turismo (RNT) a plataformas de hospedaje como Airbnb, la cartera se pronunció y defendió este borrador.

El MinComercio señaló que con esto busca el fortalecimiento del RNT busca ordenar, garantizar la información pública y formalizar la prestación de servicios turísticos en el país.

“El propósito no es regular ni limitar a las plataformas digitales como Airbnb, sino asegurar que todas las personas y empresas que ofrecen alojamiento, independientemente del canal que utilicen, cumplan reglas claras y operen bajo condiciones de formalidad, responsabilidad y condiciones de transparencia”, señaló la entidad en un comunicado.

La cartera también afirmó que ha hecho un proceso amplio y estructurado de concertación con gremios, empresarios, propiedad horizontal, autoridades locales, anfitriones y plataformas digitales.

Finalmente, resaltó que “el propósito es consolidar un sector que mejore la experiencia del turista bajo condiciones de seguridad y calidad, fortalezca la competitividad y garantice que la actividad turística se desarrolle con responsabilidad hacia las comunidades y el entorno”.

Por su parte, Paula Cortés, presidente de Anato, (gremio de agencias de viajes) apoyó este borrador de decreto afirmando que buscan la manera de ponerle freno a la informalidad que hay en el país en materia turística.

“Dentro de esos puntos que se busca modificar en este proyecto de decreto que está publicado para comentarios, es que haya una interoperabilidad del registro con la Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Comercio y las cámaras de comercio, que son las que llevan el registro, para que haya una más fácil identificación de los operadores turísticos en Colombia, y adicional a eso, que puedan cumplir y revisar todas las normas que hoy el país exige a los prestadores de servicios turísticos para los turistas que vienen nacionales y extranjeros”.

En este sentido la líder gremial resaltó que “no es cierto que se esté buscando que las plataformas desaparezcan del país, sino que se regulen pensando en la seguridad, calidad e igualdad de condiciones, tal y como se hace en el resto del mundo”.