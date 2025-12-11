Hallan sin vida a niña de 3 años en el corregimiento de Mingueo, Guajira

Guajira

Hay consternación en el corregimiento de Mingueo, jurisdicción del municipio de Dibulla, La Guajira, luego de que una menor de 3 años, reportada como desaparecida, fuera encontrada sin vida al interior de una vivienda.

Según la información entregada por el coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía Guajira, los hechos ocurridos que enlutan a una familia son materia de investigación, “la Policía Nacional lamenta y acompaña a la familia de esta menor que fue encontrada sin vida en el interior de una vivienda en el corregimiento de Mingueo. Ante este hecho la policía dispuso todas las capacidades para dar con la captura del responsable”, precisó.

Hasta el momento no se han reportado capturas por lo que las autoridades tratan de establecer si un menor que fue aprehendido por la comunidad tendría alguna participación en lo ocurrido.