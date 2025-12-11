Intensifican operativos y campañas para la protección de la fauna silvestre en el Magdalena/ Corpamag

Magdalena

Autoridades ambientales desarrollaron una serie de intervenciones orientadas a reforzar las acciones de control, prevención y sensibilización contra la comercialización ilegal de fauna silvestre terrestre y marina en el departamento.

Durante esta jornada se realizaron visitas a restaurantes del Distrito de Santa Marta para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental; además, se llevaron a cabo actividades de sensibilización en los pueblos palafíticos de la Ciénaga Grande de Santa Marta sobre la tenencia ilegal de fauna silvestre.

En Santa Marta se socializó, en los establecimientos y de manera articulada con el DADSA y la Policía Ambiental, la ley que protege a tiburones, rayas, quimeras y otras especies marinas cuya captura y comercialización están restringidas.

Le puede interesar:

Detectan conexiones eléctricas ilegales en el centro y sector de San Andresito en Santa Marta

Por otro lado, se adelantaron operativos en el municipio de Ciénaga atendiendo denuncias ciudadanas por la presunta comercialización de empanadas de flamenco, una especie cuya presencia en el ecosistema se ha fortalecido.