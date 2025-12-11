Sheinbaum defendió aranceles a China como herramienta para “fortalecer la economía”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este jueves 11 de diciembre, que los aranceles a China y otras naciones que recién fueron aprobados en el Congreso no buscan “generar conflicto” con otros países, sino “fortalecer la economía nacional”.

El Congreso mexicano aprobó esta semana aumentar los aranceles a las importaciones de una docena de países con los que México no tiene acuerdos comerciales, encabezados por China. Analistas han visto la medida como un alineamiento de México con Estados Unidos, su mayor socio comercial, rumbo a la revisión del tratado de libre comercio T-MEC.

Tras la aprobación de la medida en el Congreso mexicano la noche del miércoles 10 de diciembre, un portavoz del Ministerio de Comercio de China dijo que Pekín espera que “México corrija esta práctica errónea de unilateralismo y proteccionismo”.

En respuesta, Sheinbaum afirmó que con esta medida comercial se busca fortalecer la industria mexicana y la proveeduría nacional.

“Nuestro interés no es generar conflicto con ningún país del mundo; respetamos mucho a China y tenemos muy buenas relaciones con ellos. La razón de estos ajustes de la ley es fortalecer la economía nacional”, dijo la mandataria en su habitual rueda de prensa matutina.

Además de China, entre los países afectados destacan Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia, Turquía, Taiwán y Brasil.

La medida modifica 1.463 fracciones arancelarias de los sectores automotriz, textil, vestido, plástico, electrodomésticos y calzado, entre otros, principalmente a productos chinos.

La propuesta inicial contemplaba tasas de hasta 50%, pero la mayoría fueron disminuidas a alrededor de 20% o 35%, y solo en contados casos se mantuvo la cifra inicial.

Sheinbaum presentó la propuesta en septiembre pasado en medio de crecientes presiones comerciales de Trump y reproches de que México es la entrada de productos chinos a Estados Unidos.

