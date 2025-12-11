Tres colombianos apalearon y desnudaron en calles de Madrid a un peruano para robarlo

En Madrid, España, sin mediar palabra, tres hombres se acercaron a un ciudadano peruano y empezaron a darle puñetazos y patadas en el cuerpo y la cabeza, al punto de que terminaron derribándolo y luego lo desnudaron.

Los encargados de avisar a las autoridades fueron algunos vecinos de la zona que presenciaron la agresión; cuando los agentes llegaron y tomaron nota de la descripción de los agresores empezaron a perimetrar la zona y minutos después encontraron a 3 hombres de origen colombiano que coincidían con la descripción y tenía manchas de sangre en la ropa y los zapatos.

De acuerdo con las autoridades, al preguntarles a los sospechosos por lo sucedido, uno de ellos reconoció que le habían quitado toda la ropa a la víctima con la intención de humillarlo públicamente.