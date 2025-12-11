Tres colombianos apalearon y desnudaron en calles de Madrid a un peruano para robarlo
Según el relato del joven de 25 años, el ataque se registró mientras se encontraba dando un paseo por Ciudad Lineal, un distrito situado al noreste de Madrid.
En Madrid, España, sin mediar palabra, tres hombres se acercaron a un ciudadano peruano y empezaron a darle puñetazos y patadas en el cuerpo y la cabeza, al punto de que terminaron derribándolo y luego lo desnudaron.
Los encargados de avisar a las autoridades fueron algunos vecinos de la zona que presenciaron la agresión; cuando los agentes llegaron y tomaron nota de la descripción de los agresores empezaron a perimetrar la zona y minutos después encontraron a 3 hombres de origen colombiano que coincidían con la descripción y tenía manchas de sangre en la ropa y los zapatos.
De acuerdo con las autoridades, al preguntarles a los sospechosos por lo sucedido, uno de ellos reconoció que le habían quitado toda la ropa a la víctima con la intención de humillarlo públicamente.