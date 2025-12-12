Capturados cinco presuntos integrantes de las ACSN en Santa Marta

Santa Marta

En el desarrollo de las acciones orientadas a afectar el tráfico de estupefacientes en la ciudad fueron capturadas cinco personas presuntas integrantes de la estructura criminal Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

Según la investigación los capturados se dedicaban a la distribución y expendio de estupefacientes en la zona sur de la ciudad, afectando la seguridad y la convivencia en el sector. Estos individuos presentan anotaciones judiciales por diferentes delitos.

“Ratificamos nuestro compromiso con la tranquilidad de la ciudad, seguiremos ejecutando acciones que permitan afectar significativamente las estructuras criminales y garantizar la seguridad de los habitantes de la metropolitana de Santa Marta”, dijo el coronel Jaime Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, donde un juez definirá su situación judicial.