Recompensa de $50 millones por información del asesinato de una niña en Mingueo, Guajira

Luego de conocerse el asesinato de la niña Shelsy Michel Navarro Ojeda en el corregimiento de Dibulla, las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad con el fin de esclarecer lo sucedido y garantizar el orden público en el territorio.

Según la información suministrada por las autoridades la menor fue reportada como desaparecida, por lo que se activó una ruta para dar con su paradero que terminó con el hallazgo del cuerpo dentro de un saco en una vivienda ubicada a unos pocos metros de la casa donde vivía.

Sobre lo ocurrido el secretario de gobierno departamental, Misael Arturo Velásquez Granadillo, anunció el pago de una recompensa de hasta 50 millones a quien de información del presunto o presuntos responsables de este hecho que hoy enluta a una población.

“Expresamos total repudio e indignación por la muerte de la niña, este crimen nos duele como sociedad y exige una respuesta firme y coordinada. Las primeras informaciones que señalan la responsabilidad de un menor de 14 años nos obligan a reforzar la ruta de protección en todo el territorio”, expresó.

Sobre el menor de edad señalado de ser el presunto responsable cuyo cuerpo fue decapitado, las autoridades indicaron que este hecho hace parte de la investigación; asimismo, hacen un llamado a la comunidad a que no tome justicia por mano propia y que mantenga la calma.