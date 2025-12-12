¿Cuántos años de diferencia debe tener con su pareja para ser considerado ‘sugar’?

Germán González, sexólogo, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio para hablar sobre las relaciones entre parejas con gran diferencia de edad.

Conocidas como tener un ‘sugar daddy’ o una ‘sugar mommy’ , según el sexólogo, no suelen ser tan sanas.

Sin embargo, fue enfático en mencionar que “realmente no nos tiene por qué importar, o sea, uno se enamora realmente es por valores y por acciones, no por la edad que necesariamente le diga a uno la cédula”.

No obstante, afirmó que si la diferencia que tiene con su pareja, que es medianamente estable, es de nueve o diez años de distancia, moralmente no importa, pero ya se entra en el grupo de las sugar.

“Si yo soy el niño o la niña que me están invitando, que me están patrocinando, yo automáticamente soy sugar si tengo algún tipo de vínculo afectivo o sexual con alguien mayor, y puede que haya un beneficio económico, pero no siempre es el eje central”, explicó.