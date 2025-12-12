Gremios ven favorables medidas para garantizar seguridad energética y precios justos del gas

El Ministerio de Minas y Energía socializó con la industria de gas del país una serie de medidas orientadas a evitar especulaciones con los precios en momentos donde el Gobierno busca avanzar en una transición energética gradual, con estas medidas se busca proteger a las familias, taxistas, pequeños negocios, entre otros usuarios de este servicio.

“El Gobierno ha puesto sobre la mesa 20 medidas claras y concretas para que el gas no falte y para que nadie abuse con su precio. Esa es nuestra responsabilidad, proteger a las familias colombianas y ordenar un mercado que debe funcionar con transparencia, mientras avanzamos en la transición energética justa y la descarbonización de la industria”, aseguró el ministro de Minas y Energía Edwin Palma.

Las medidas anunciadas por el Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con la Superintendencia de Servicios Públicos y la Superintendencia de Industria y Comercio buscan proteger el bolsillo de los colombianos, evitar la especulación y garantizar el abastecimiento.

En resumen, las 20 medidas buscan:

1-La expedición de un decreto que busca frenar prácticas especulativas en el mercado del gas.

2-la expedición de una resolución para optimizar el uso de la planta de regasificación, la medida va a permitir que se utilice la totalidad de la capacidad de regasificación la planta.

3-Emitir una circular para aclarar la posibilidad de que los distribuidores contraten gas interrumpible para atender la demanda esencial.

4- Fortalecer el monitoreo permanente de precios en coordinación con la SIC y la Superservicios.

5-Hacer seguimiento de los efectos de la Resolución 102-022 de 2025, que permite comercializar el gas importado de largo plazo.

6-Definir indicadores de eficiencia para evaluar el traslado de costos a la tarifa del usuario.

7-Adoptar una circular para promover que los productores presenten sus ofertas de gas oportunamente para evitar incertidumbres y mejorar la transparencia en los procesos de contratación.

10-Adoptar la metodología para remunerar oleoductos y poliductos para optimizar el uso de infraestructura existente para ampliar la capacidad de transporte del país.

11-Definir lineamientos para los intercambios comerciales y operativos de gas (SWAP), facilitando mecanismos que flexibilicen el uso de la infraestructura y mejoren la gestión del suministro en momentos de estrechez.

12- la expedición de un acto administrativo que habilite la conversión temporal del oleoducto Coveñas-Ayacucho, para facilitar la entrada en operación del proyecto de regasificación de Coveñas.

13-Fortalecer el rol del Gestor del Mercado y avanzar en la evaluación de un Gestor Técnico, con el fin de mejorar la coordinación operativa y económica del sistema.

14-Implementar la Estrategia 200 GBTU para acompañar el desarrollo de los proyectos estratégicos de regasificación identificados por el Gobierno.

15-Brindar apoyo institucional para agilizar trámites necesarios para la ejecución de proyectos.

16-Monitorear de forma continua el desarrollo de los nuevos terminales de gas importados del Caribe y Pacífico.

18-Evaluar la posibilidad de incluir los proyectos de regasificación en el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía.

19-Diseñar e implementar una línea de crédito para apoyar la sustitución energética en el sector industrial.

20-Presentar el informe de sustitución energética del sector industrial, adelantado por los gremios, que permitirá identificar oportunidades para reducir la dependencia del gas natural en ciertos procesos productivos mediante alternativas viables.

Gremios como la Asociación Colombiana de Gas Natural recibieron la propuesta como una alternativa para fortalecer el sector.

“Desde @NaturgasCol reiteramos que garantizar el abastecimiento y precios competitivos requiere estabilidad regulatoria y señales claras que atraigan inversión y desarrollen nuevos recursos. Naturgas reafirma que sus empresas no especulan: su propósito es garantizar suministro confiable, transparente y competitivo.

Nuestra prioridad es la seguridad energética del país: trabajaremos con responsabilidad para que cada medida contribuya a proteger a los usuarios, impulsar la competitividad y asegurar una transición energética ordenada y viable”, dijo la presidenta de Naturgas Luz Stella Murgas.