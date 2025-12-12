Líder opositora Machado dijo que temió por su vida en su salida de Venezuela

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, dijo este viernes que temió por su vida para salir de su país, en un rocambolesco viaje por cielo, mar y tierra según medios estadounidenses, para llegar a Noruega a recibir el Nobel de la Paz.

“Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida, y que fue un momento también muy espiritual porque, al final, simplemente sentí que estaba en las manos de Dios”, dijo en una rueda de prensa con un grupo de medios en español en Oslo, entre ellos AFP.

Machado, de 58 años, llegó el jueves de madrugada a Noruega, después de que se hubiese especulado mucho sobre su salida de Venezuela. Hasta ahora ha reiterado a la prensa que no dará ningún detalle para no comprometer a las personas que la ayudaron en su periplo.

“Yo no voy a dar ningún detalle, no voy a hacer ningún comentario de la parte logística de este proceso”, dijo. Pero en “la parte personal y humana, sí puedo decirles que fueron horas muy intensas donde hubo momentos que sé que había riesgo real”.

Agregó que cuando se preparaba para dejar su país, donde ha vivido en la clandestinidad desde agosto 2024, se dijo: “Será lo que el Señor decida”.

“Y quiso [Dios] que yo estuviera aquí y que pudiera abrazar a mi familia y a familiares de muchos presos políticos que llegaron a Oslo”, añadió.

