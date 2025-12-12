“Mentiroso”: Benedetti a Carrillo tras denuncias de Angie Rodríguez por irregularidades en contratos

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se fue de frente contra el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, luego de que la directora del DAPRE y encargada del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, denunciara presuntas irregularidades y baja ejecución en proyectos estructurados durante su gestión.

Benedetti respaldó públicamente las denuncias.

Además, a través de su cuenta de X negó cualquier vínculo con las denuncias recientes y rechazó haber favorecido a terceros en esa entidad. “Eres un mentiroso y bajo. Yo no he ayudado EN NADA al hermano de Ñoño Elías en el Fondo de Adaptación”, escribió Benedetti contra Carlos Carrillo.

El ministro también aseguró que no estuvo detrás de las denuncias conocidas este miércoles y sostuvo que Carrillo estaría desviando la atención. “Yo no fui el que te denunció hoy y tú y todo el mundo la está cogiendo conmigo”, señaló.

Benedetti afirmó que lo que sí le resulta claro es que la conducta del director de la UNGRD genera dudas. “Lo que sí me queda claro es que tu actitud es sospechosa. ¿Qué es lo que quieres tapar con este show barato que estás armando?”, cuestionó.

Finalmente, le pidió a Carrillo responder por los señalamientos y mostrar resultados de su gestión. “Defiéndete de lo que te acusaron. Solo sirven para hablar paja y de corrido. ¿Qué es lo que tienes que mostrar? ¿Cuáles son los resultados que tienes para mostrar?”.