Petro solicita la UE una comisión “con mandato para auditar los softwares electorales”

En la tarde de este viernes 12 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, pidió a la Unión Europea conformar “la más grande comisión electoral” para visitar Colombia, con mandato de auditar los softwares electorales para las elecciones en 2026.

“Le solicito a la Unión Europea configurar la más grande comisión electoral para visitar Colombia, con mandato para auditar los softwares electorales”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El pronunciamiento de Petro se conoce horas después de que Petro cuestionara la visita de mandatarios regionales —entre ellos, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón a Estados Unidos. El mandatario dijo que esas reuniones estarían relacionadas con una supuesta decisión del Gobierno estadounidense de “entrar en las elecciones de Colombia”.

Además, el presidente Petro agregó: “Ya sabemos el mecanismo en dólares” y sostuvo que es responsabilidad del presidente de Colombia garantizar que los comicios de 2026 se realicen de manera libre. En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a “mantener el espíritu libre y gritar Colombia libre”.

Petro respondió a un mensaje publicado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien informó que se encuentra en Washington cumpliendo una agenda de trabajo por invitación del Gobierno de Estados Unidos, con reuniones con autoridades estadounidenses y participaciones como conferencista en la Escuela Interamericana de Defensa y el Atlantic Council.