Sandra Morelli lidera el empalme en la Contraloría de Bogotá

Sandra Morelli, una de las fichas más importantes del actual contralor, Carlos Hernán Rodríguez, es quien lidera el empalme en la Contraloría Distrital.

El contralor, Julián Ruíz hace un balance y entrega completa al equipo designado por Juan Camilo Zuluaga, otras de las figuras clave y manos derecha de Rodríguez, para iniciar su periodo en la Contraloría de Bogotá desde el 1 de enero.

Así las cosas, el equipo del entrante contralor, Juan Camilo Zuluaga, está encabezado por la excontralora Sandra Morelli, y en él están María Fernanda Hoyos, Verónica Peláez, Oscar Darío Amaya, Felipe Uscátegui y Jesús Rodolfo Mestre.

Por parte de la administración saliente están el contralor, Julián Mauricio Ruiz; el contralor Auxiliar, Juan Carlos Gualdrón; el director de Apoyo al Despacho, Juan Camilo Caro; el director de Responsabilidad Fiscal, Julián Camilo Vega; el director de Participación Ciudadana, Andrés Rojas; la directora Administrativa, Isadora Fernández; la directora de Planeación, Sandra Bohórquez y el director de Talento Humano, Ray Vanegas.