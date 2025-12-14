El código iframe se ha copiado en el portapapeles

‘De frente y sin mente’, el podcast de Juan Pablo Llano que aborda temas incómodos

El presentador y actor Juan Pablo Llano dialogó con W Fin De Semana acerca del lanzamiento de su podcast ‘De frente y sin mente’, el cual aborda temas incómodos y en los que las personas no suelen profundizar.

“Este espacio nació desde las conversaciones que tenía con mi terapeuta y amigo Iván Mauricio Morales (escritor y conferencista). Siempre tenemos conversaciones profundas y un día su esposa nos dijo que esas charlas deberían tener un espacio público”, dijo.

Es así que Llano y Morales decidieron crear el podcast desde una línea de los temas que las personas no se atreven a hablar directamente.

Vulnerabilidad masculina

Llano comentó uno de los temas que ha tomado más relevancia en los últimos años en la sociedad, la vulnerabilidad masculina.

“El hombre, por tradición, ha escondido su vulnerabilidad y lo han vuelto violento. Somos el sexo débil y esa vulnerabilidad nos ha llevado a cometer errores”, sostuvo.