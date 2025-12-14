‘De frente y sin mente’, el podcast de Juan Pablo Llano que aborda temas incómodos
Este podcast aborda temas en los que las personas no suelen profundizar: vulnerabilidad masculina, infidelidad y más.
Juan Pablo Llano. (Photo by Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images)
El presentador y actor Juan Pablo Llano dialogó con W Fin De Semana acerca del lanzamiento de su podcast ‘De frente y sin mente’, el cual aborda temas incómodos y en los que las personas no suelen profundizar.
“Este espacio nació desde las conversaciones que tenía con mi terapeuta y amigo Iván Mauricio Morales (escritor y conferencista). Siempre tenemos conversaciones profundas y un día su esposa nos dijo que esas charlas deberían tener un espacio público”, dijo.
Es así que Llano y Morales decidieron crear el podcast desde una línea de los temas que las personas no se atreven a hablar directamente.
Vulnerabilidad masculina
Llano comentó uno de los temas que ha tomado más relevancia en los últimos años en la sociedad, la vulnerabilidad masculina.
“El hombre, por tradición, ha escondido su vulnerabilidad y lo han vuelto violento. Somos el sexo débil y esa vulnerabilidad nos ha llevado a cometer errores”, sostuvo.
