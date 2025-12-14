Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Hay una crisis de agotamiento laboral en el mundo?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Hay una crisis de agotamiento laboral en el mundo?

Más del 40% de los trabajadores en el mundo ha reportado tener fatiga laboral. Horarios extenuantes, grandes cantidades de trabajo y poco reconocimiento son algunos de los factores. ¿Puede el burnout llegar a convertirse en un problema de salud pública?

Para este capítulo hablamos con Paula Rincón, co-fundadora de ConCiencia de Comunicación; con Ana María Diazgranados, mentora de empleabilidad y marca personal; con Cristina Rodríguez, directora de Recursos Humanos de Diageo Colombia; con María Angélica Cortés Montejo, líder en políticas de bienestar, desarrollo sostenible y gestión social; y con Catalina Torres, psicóloga experta en autocuidado, bienestar y manejo del estrés.

