Sube a 16 el balance de muertos por ataque durante festividad judía en Australia

Al menos 16 personas murieron y cerca de 40 resultaron heridas en el ataque a tiros contra un grupo que celebraba una festividad judía el domingo en una playa de Sídney, en Australia, según informó la Policía en una actualización.

“La policía puede confirmar que 16 personas fallecieron y 40 permanecen hospitalizadas tras el tiroteo de ayer”, dijo en X la policía de Nueva Gales del Sur. En el comunicado, la policía no especificó si el balance incluye a uno de los atacantes, que murió durante la balacera.

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 18:47 hora local (7:47 GMT) en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá en la que se encontraban cerca de un millar de personas, y señaló a dos supuestos perpetradores, uno que resultó abatido y otro detenido.

“A las 21:36 de esta noche declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista”, señaló Lanyon en una rueda de prensa, y explicó que se activaron poderes especiales para garantizar que “no exista ninguna amenaza adicional para la comunidad”.

El jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur -donde se encuentra Sídney-, Christopher Minns, calificó el tiroteo como “un acto cobarde y aterrador de violencia” y afirmó que “el objetivo fue la comunidad judía”.

“Este ataque fue diseñado para golpear a la comunidad judía de Sídney en el primer día de Janucá. Lo que debía ser una noche de paz y celebración fue destruido por un ataque malvado y horrendo”, declaró Minns en la misma comparecencia.

